«الرمز كابيتال» تتعاون مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن، عن اتفاقها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية «AECB» لاستخدام التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها AECB لتكون الرمز بذلك أول شركة خدمات مالية في أسواق المال في الإمارات تستخدم منتجات AECB.

قال محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز «يسعدنا أن نكون أول شركة خدمات مالية في أسواق المال في دولة الإمارات التي تستخدم التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها AECB، إن منتجات AECB تزودنا بأداة إضافية؛ لتحسين عملية تقييم وقياس مخاطر الائتمان فيما يخص منتجات التمويل. في ظل التطورات السريعة في أسواق المال ومنتجاتها، أصبحت هذه الأدوات ضرورية في تقييم وقياس مخاطر الائتمان بشكل فعّال. إن اشتراكنا في خدمات AECB سيؤدي إلى تحسين إدارتنا لمخاطر الائتمان، مما سينعكس بدوره على تحسين العوائد لمساهمينا».



وقال مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية AECB: «باشرت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية AECB أعمالها منذ عام 2014 بتطوير منتجات تستهدف دعم قطاع البنوك وشركات التمويل، إلا أنه على مدى السنوات السبع الماضية أدركت الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية بأنها تقدم تسهيلات ائتمانية لعملائها إلى جانب تلك المتوفرة في القطاع المصرفي. وإننا نفخر بمساهمتنا في ترسيخ أفضل ممارسات إدارة المخاطر في قطاعات حيوية غير مصرفية وباستفادة شركات الاتصالات والشركات العقارية وشركات التأمين ومعارض السيارات ومجموعات الأعمال من منتجات الشركة. يسرنا أن تمتد هذه الممارسات البناءة إلى قطاع أسواق المال عبر شركة الرمز كأول شركة خدمات مالية في الدولة تشترك في منتجات AECB والاستفادة من التقارير والتقييمات الائتمانية إلى جانب المنتجات الأخرى التي توفرها الشركة».