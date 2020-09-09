افتتاح «وان بالم» نخلة جميرا 2021 أغلى ناطحة سحاب بنتهاوس عالمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستقبل دبي في 2021 افتتاح برج «وان بالم» الفخم الذي تمتلكه أمنيات العقارية في نخلة جميرا؛ إذ تواصل فرق العمل السعي حثيثاً؛ لإنجاز البرج في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. وذاع صيت البرج في الأسواق الدولية؛ بعد إبرامه لصفقتين استثماريتين لأغلى شقق البنتهاوس الفاخرة في العالم. ونجحت أمنيات في تطويره بمعايير فخامة ورفاهية غير مسبوقة، لينضم «برج وان بالم» إلى سلسلة مشاريعها المعمارية الأيقونية الفريدة.

تتجاوز نسبة إنجاز البرج في الوقت الراهن أكثر من 91% وتقوم أمنيات في الوقت الحالي بوضع اللمسات النهائية على أعمال الديكور والتشطيبات النهائية، بما يلبي تطلعات الشركة في ترسيخ هويتها في صناعة التطوير العقاري، وتفردها بصياغة أسلوب معيشة وترفيه لا مثيل لهما على مستوى دبي والعالم. وستقوم أمنيات بافتتاح أربع صالات عرض لجولات حصرية بالموقع.

سيدار البرج عند افتتاحه في شهر ديسمبر المقبل، من قبل شركة «دورشستر كوليكشن» العلامة العريقة في عالم السكن الفاخر، وقطاع الضيافة وستقدم خدماتها المرموقة في أسلوب المعيشة لملاك وسكان البرج؛ حيث ستدخل الشركة لأول مرة إلى دبي ومنطقة الشرق الأوسط عبر برج «وان بالم» لينضم المشروع إلى محفظة الشركة التي تديرها، والتي تضم فنادق عالمية مرموقة في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال مهدي أمجد، مؤسس أمنيات العقارية ورئيسها التنفيذي: «لم تتوقف عجلة الحياة في المشروع في خضم المواجهة العالمية مع جائحة كوفيد ـ19، ففي الوقت الذي أصيب فيه العالم بالوباء، كنا نعمل بشكل وثيق مع المقاولين؛ لضمان إجراءات الوقاية والمحافظة على السلامة، بما أتاح لنا مواصلة البناء من أجل تحقيق وعدنا بتوفير مساحات سكنية لا مثيل لها على شاطئ البحر. نحن نركز على استكمال هذا المشروع العظيم بنهاية عام 2020»

Advertisements



من جهته قال كريستوفر كودراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دورشستر كوليكشن: إن «وان بالم» بنخلة جميرا هو مشروعنا الأول الذي نديره في المنطقة، وهذا يسعدني ويسعد فريقي أن نراه على وشك الاكتمال. إنه معلَم بارز ليس لدبي وحدها؛ بل للمنطقة ككل؛ حيث يعزز هذا المشروع من علاقات الشراكة الوثيقة بيننا وبين أمنيات العقارية المشهورة برؤيتها المعمارية الفريدة.

ويزداد الإقبال على هذه الشقق السكنية بشكل كبير. وحصل المشروع في 2017 و2019 على لقبيّ أغلى شقة بنتهاوس وثاني أغلى شقة بنتهاوس بيعت في دبي، بكسر حاجز 102 مليون في 2017 وحاجز 74 مليون درهم في 2019 وما يزال الرقمان مسجلين باسمه.

تولت اثنتان من أعرق بيوت التصميم الداخلي في العالم مهمة تصميم تلك التحفة المعمارية، بمساحة تبلغ 910 آلاف قدم مربعة من الداخل، وهما (اليسين اللندني الشهير، وسوبر بوتيتو اليابانية للتصميمات) وتعدان من أهم المصممين في العالم.

وتتميز الوحدات التي صممتها (اليسين) بالتطور وتعدد الطبقات الذوقية والفخامة، بما يمنح هذه الشقق مظهراً أنيقاً يناسب كل الأزمان، تظلله التفاصيل الكلاسيكية وتغلب عليه المكونات الثرية، بينما تستلهم (سوبر بوتيتو) التراث الياباني الأصيل عبر استخدام مكونات طبيعية. كما تسخّر سوبر بوتيتو، المشهورة بتصميماتها التي تمزج الحس الآسيوي بخصوصية موقع كل مشروع، الحجر الطبيعي والأخشاب مع الزجاج والصلب، لتخلق منها بيئة بسيطة دافئة وجذابة. ويمكن ملاحظة هذه اللمسات في بعض من الشقق الــ94 والمنطقة العامة في أنحاء المبنى، إلا أنها تبرز بشكل خاص في البهو المذهل لـ(وان بالم) في نخلة جميرا.

يبلغ ارتفاع البرج 105أمتار ويضم 94 شقة تتميز كل منها بإتقان التصميم وتفردها وبإطلالة واسعة وخصوصية فائقة، يتوجها مستوى لا يضاهى من الديكور والذوق. يذكر أن جودة التصميمات والديكورات الداخلية ليست العامل الوحيد لإحياء روح الفخامة في وان بالم بنخلة جميرا، والذي يسابق معايير الرفاهية بخدمات مميزة، من بينها إمكانية حجز المقاعد والمساعد الخاص على الشاطئ، إضافة إلى خدمات الكونسييرج على مدار الساعة، وباقات خدمات المقيمين التي تتضمن خدمة المنازل والطاهي الخاص وخدمات الزهور وأكثر.