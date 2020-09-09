أدنوك تستثمر 900 مليون درهم لتحديث خطوط أنابيب رئيسية لنقل النفط الخام ومحطة جبل الظنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت أدنوك البرية، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الأربعاء، عن ترسية عقدين للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لتحديث خطي أنابيب رئيسيين لنقل النفط الخام، وكذلك منشآت تخزين النفط الخام في محطة جبل الظنة بإمارة أبوظبي.

وفازت بالعقود، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 899.9 مليون درهم (245 مليون دولار)، كل من شركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة- أبوظبي وشركة تارجت للإنشاءات الهندسية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وستتم إعادة توجيه نحو 50% من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يؤكد التزام الشركة المستمر بتعزيز المحتوى المحلي أثناء تنفيذ الاستثمارات المسؤولة لتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي والمساهمة في الوقت ذاته في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تساهم عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد التي قامت أدنوك بترسيتها اليوم في زيادة القدرة الاستيعابية لاثنين من خطوط أنابيب البترول الرئيسية التابعة لها وتحديث محطة جبل الظنة لتمكينها من استلام النفط المستخرج من حقل زاكوم العلوي والخام المنتج خارج الدولة وتسليمه إلى مشروع مصفاة الرويس غرب. وجاءت ترسية العقدين في أعقاب مناقصة شهدت منافسة كبيرة بين عدد من الشركات، مما يعكس نجاح منهجية أدنوك في تبني الاستثمارات الذكية للارتقاء بالأداء وزيادة الربحية من أصولها».

وأضاف: «سوف يعود جزء كبير من قيمة هذه العقود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وذلك تماشياً مع التزامنا بخلق وتعزيز القيمة لدولة الإمارات في الوقت الذي نعمل فيه على زيادة الربحية من أعمالنا في الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتحقيق أهداف استراتيجيتنا 2030 للنمو الذكي».

وتبلغ قيمة عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الذي فازت به شركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة- أبوظبي نحو 496.8 مليون درهم (135 مليون دولار). وستتم إعادة توجيه نحو 45% من قيمة العقد، المتوقع تنفيذه في غضون 30 شهراً، إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وستعمل شركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة- أبوظبي على استبدال اثنين من خطوط الأنابيب التي تنقل خام مربان عالي الجودة من حقول باب وبوحصا وحقل شمال شرق باب وجنوب شرق إلى محطة جبل الظنة لزيادة القدرة الاستيعابية لخطوط الأنابيب بأكثر من 30%.

وتبلغ قيمة العقد الذي تمت ترسيته على شركة تارجت للإنشاءات الهندسية حوالي 403.7 مليون درهم ( 110 ملايين دولار). وستتولى الشركة بموجب بنود العقد مسؤولية تحديث مرافق استلام النفط الخام في محطة جبل الظنة، مما يتيح لأدنوك استخدام أجزاء من مرافق المحطة الحالية لاستلام النفط الخام البحري من حقل زاكوم العلوي والنفط غير المنتج في الدولة، ونقله إلى مصفاة الرويس غرب والواقعة على بعد حوالي 12 كيلومتراً شرق محطة جبل الظنة.

ويسهم تحديث منشآت محطة جبل الظنة، التي تم تصميمها وتشغيلها في ستينات القرن الماضي كأحد مرافق تصدير خام مربان، في تعزيز مرونة أدنوك في تكرير أنواع مختلفة من النفط الخام وتمكينها من زيادة القيمة من كل برميل نفط تقوم بإنتاجه ومعالجته. وستتم إعادة توجيه نحو 60% من قيمة عقد تارجت للإنشاءات الهندسية، الذي من المتوقع تنفيذه في غضون 20 شهراً، إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتماشياً مع معايير أدنوك للتقييم التجاري الشامل للعروض والمناقصات والتي تشمل بنداً خاصاً لتعزيز القيمة المحلية المضافة، قامت أدنوك بدراسة مدى مساهمة العقود المقدمة من الشركات في تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف مراحل التنفيذ. وتهدف استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة إلى دعم التعاون بين الشركات المحلية والدولية وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتوفير وظائف في القطاع الخاص للمواطنين. ويعطي العرضان الفائزان الأولوية في توفير مواد المشروع لمصادر داخل دولة الإمارات، واستخدام موردين ومصنعين محليين، وكوادر بشرية محلية.