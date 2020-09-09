«سمانا» تنجز 100% من البنى الفوقية لمشروع «سمانا هيلز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «سمانا للتطوير العقاري» عن إنجاز قبل الموعد المحدد للبنية الفوقية لمشروع «سمانا هيلز». وكانت أعمال البناء في مشروع «سمانا هيلز» البالغة كلفته 100 مليون درهم قد انطلقت في سبتمبر/أيلول 2019، وتواصلت منذ ذلك الحين بوتيرة متسارعة.

ويأتي إنجاز البنية الفوقية بنسبة 100% قبل الموعد المحدّد لها على الرغم من إجراءات الإغلاق التي جرى اتخاذها في مواجهة انتشار جائحة «كوفيد 19» وتأثيراتها السلبية على واقع السوق العقاري في دبي؛ لكنّ «سمانا للتطوير العقاري» لم تتراجع عن التزامها بمواصلة أعمال البناء وفق خطةٍ اعتمدتها إدارة المشروع، وأثبتت نجاحها في تسريع وتيرة البناء، ما جعل هذا المطوّر العقاري قادراً على استكمال المشروع قبل الموعد المحدّد له، وعجّل في تسليمه كاملاً.

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وعلى الرغم من العوائق التي فرضتها إجراءات الحدّ من انتشار الوباء، وضعت «سمانا للتطوير العقاري» معياراً جديداً يقضي باستكمال المشروع وتسليمه مبكراً، في إنجاز غير مسبوق في عالم العقارات في دبي؛ حيث يؤدّي التأخير في تسليم أيّ مشروع إلى إلحاق الخسائر بالمطوّرين العقاريين له، وتقرّر تسليم مشروع «سمانا هيلز» السكني المكوّن من خمسة طوابق وتوابعها في الربع الثالث من عام 2021.

وقال عمران فاروق، المدير التنفيذي لمجموعة «سمانا للتطوير العقاري»: «شعرنا أنّ من واجبنا إتمام المشروع بالكامل قبل أن نطلب من المشترين وضع أموالهم في هذا الاستثمار العقاري. ومع النموّ المتواصل في سوق العقارات في دبي، بالتزامن مع التشدّد في الشروط والشفافية في مسار العمل، يهتمّ الساعون إلى شراء العقارات بأن يتمّ تسليم المشروع في الوقت المحدّد له، إضافة إلى الجودة في أعمال التشطيب النهائية».

وقال فاروق: «تراوح مساحات الشقق في «سمانا هيلز» بين 360 و 1375 قدماً مربعة، ويضم هذا المشروع مسبحاً مترامياً، وساونا وغرفة بخار وصالة للألعاب الرياضية ومنطقة لعب للأطفال ومواقف مسقوفة للسيارات، إضافة إلى تكنولوجيا البيوت الذكية».

وختم بالقول: «سنحافظ على الوتيرة ذاتها من العمل التي ستقودنا في نهاية المطاف إلى تقديم تسليم المشروع للربع الثالث من عام 2021، ويأتي تسليم مشروع «سمانا هيلز» في الوقت المناسب تماماً لانطلاق فعاليات «معرض إكسبو 2020» الذي جرت إعادة جدولته ليبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021».