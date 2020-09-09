روسيا تندد بحملة «تضليل» في قضية نافالني لفرض عقوبات عليها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نددت روسيا، الأربعاء، «بحملة تضليل» تهدف إلى فرض عقوبات جديدة عليها، وذلك بعدما دعت القوى الكبرى في مجموعة السبع، إلى إحالة منفذي عملية تسميم المعارض، أليكسي نافالني إلى القضاء «بشكل عاجل».

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن حملة التضليل الواسعة النطاق الجارية هي الدليل الواضح على أن الذين يقفون وراءها لا تهمهم صحة نافالني، وإنما يسعون إلى التعبئة من أجل فرض عقوبات. وكان وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة، وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، أعلنوا، الثلاثاء، في بيان أنهم متحدون في التنديد، بأشد العبارات الممكنة، بالتسميم المؤكد لأليكسي نافالني.

وأضافوا أن ألمانيا حيث يتلقى المعارض البالغ من العمر 44 عاماً، العلاج أبلغت الشركاء في مجموعة السبع، أن الفحوص السريرية لكشف السموم التي أجراها خبراء طبيون ألمان ومختبر متخصص للقوات المسلحة الألمانية، خلصت إلى أن نافالني كان ضحية هجوم بواسطة عنصر كيميائي سام من مجموعة نوفيتشوك، وهي مادة تطورها روسيا. وتطرق الاتحاد الأوروبي إلى عقوبات محتملة، فيما أشارت برلين للمرة الأولى، إلى أنها لا تستبعد تجميد مشروعها الكبير لأنبوب النفط مع روسيا «نوردستريم 2».

وحثت وزارة الخارجية الروسية، ألمانيا، الأربعاء، على إبلاغها بالحالة الصحية لنافالني، بعد الاشتباه في تعرضه لتسميم الشهر الماضي، واتهمت برلين بالتقاعس في ذلك. وقالت الوزارة في بيان، إن عدم الحصول على تلك المعلومات يمنع أجهزة إنفاذ القانون الروسية من معرفة ما حدث، بعد أن شعر نافالني بتوعك شديد على متن رحلة طيران محلية في روسيا بعد احتساء كوب شاي قال أنصاره، إنه كان مسموماً.