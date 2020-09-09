«التحالف العربي» يدمر مسيرة حوثية «مفخخة» أطلقت تجاه السعودية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان: إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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