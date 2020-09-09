مقتل 4 وإصابة 20 آخرين في محاولة اغتيال نائب الرئيس الأفغاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، إن هجوماً بعبوة ناسفة، استهدف صالح في كابول صباح الأربعاء، وإنه لم يصب بأذى، لكن الانفجار أسفر عن إصابة 20 على الأقل بينهم بعض أفراد حرسه الشخصي.

وكتب رضوان مراد، المتحدث باسم مكتب صالح، على فيسبوك: «اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح، لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالماً». وقال لرويترز، إن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه.

ونجا صالح، قائد المخابرات السابق، من عدة محاولات اغتيال استهدفت إحداها مكتبه العام الماضي، وراح ضحيتها 20 شخصاً. وذكر متحدث باسم وزارة الصحة، أن انفجار اليوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين. وحذر مسؤولون ودبلوماسيون، من أن تصاعد العنف ينال من الثقة اللازمة لنجاح المحادثات الرامية إلى إنهاء تمرد نشب عندما أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بطالبان من السلطة في أواخر عام 2001.