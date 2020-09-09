شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «آيفون 12» الثلاثاء المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت شركة «أبل» أمس، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول الجاري موعداً للحدث السنوي لإطلاق هواتفها ومنتجاتها الجديدة، وسط ترقب للكشف عن آيفون جديد.

وبحسب تسريبات ستعلن الشركة عن إطلاق أيفون 12، كما أشارت شائعات أخرى الى أن أبل من المحتمل أن تزيح الستار عن أجهزة iPad جديدة وساعة أبل ووتش. وستستضيف أبل في 15 الجاري حدثاً افتراضياً لإطلاق أيفون مشابهاً لما حدث في 22 يونيو/ حزيران الماضي.

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