«الإمارات» تنقل 10 ملايين حبة مانجو باكستانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نقلت الإمارات للشحن الجوي، أكثر من 10 ملايين «حبة مانجو» من باكستان إلى وجهات مختلفة حول العالم هذا الموسم. حيث تعتبر باكستان من أهم الأسواق المنتجة للمانجو من حيث الجودة.

وتواصل الإمارات للشحن الجوي الاستفادة من شبكتها الواسعة ومعداتها المبتكرة لضمان احتفاظ المانجو وغيرها من المنتجات بنضارتها وتسليمها بأمان إلى 110 مدن حول العالم من باكستان.

وعلى الرغم من كل التحديات التي تسبب بها «كوفيد-19» خلال موسم التصدير، استمرت الإمارات للشحن الجوي في ربط الشركات والتجار الباكستانيين المحليين بالمشترين الدوليين في الأسواق الرئيسية في المملكة المتحدة وأمريكا وكندا وأستراليا وفرنسا وسنغافورة وماليزيا، إضافة إلى الدولة.

وإضافة إلى المانجو، تدعم «الإمارات للشحن الجوي» الصادرات الباكستانية من اللحوم والأسماك والخضراوات، وغيرها من المواد الغذائية سريعة التلف إلى أسواق الشرق الأوسط، وأوروبا. كما كانت شركة الشحن الجوي مشغولة أيضاً بمساعدة العملاء في باكستان على نقل الإمدادات الطبية الأساسية مثل الأدوية والمعدات الطبية وأقنعة الوجه ومجموعات الاختبار وغيرها لمكافحة فيروس كورونا.