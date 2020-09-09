«ماجد الفطيم» تبيع 322 وحدة سكنية خلال 48 ساعة في حي «إيلان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت «ماجد الفطيم» نجاحاً جديداً في ختام المرحلة الثالثة من عمليات بيع الوحدات السكنية في حي «إيلان» السكني، الذي يقع ضمن مجمع «تلال الغاف»، أحد المشاريع السكنية في دبي، حيث بيعت 322 وحدة سكنية خلال 48 ساعة من إطلاقها، بعد النجاح الكبير المحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية، اللتين شهدتا بيع جميع الوحدات السكنية خلال سبعة أيام فقط.

ومع استمرار الأعمال الإنشائية للبنية التحتية للمشروع، الذي يُتوقع أن يتم تسليمه في ديسمبر/كانون الأول 2022، نجح مجمّع «تلال الغاف» في التحول إلى إحدى أكثر الوجهات المرغوبة في دبي، وقد بيعت أكثر من 900 وحدة سكنية حتى الآن. ويأتي هذا الاهتمام الكبير في المشروع انعكاساً لاستراتيجية شركة «ماجد الفطيم»، التي تحرص على رصد احتياجات المشترين والمستثمرين والاستجابة لها، وتقديم وجهات جذابة وفريدة من نوعها.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم»: «نعتبر التفاعل الإيجابي الذي شهدناه تجاه حي إيلان بمثابة مكافأة وتقدير لرؤيتنا الجريئة لمجمع تلال الغاف، وطموحاتنا الخاصة بمستقبل السوق العقارية في دبي ودول الخليج، فالهدف من هذا المجمع بأكمله هو تحقيق أسلوب حياة مثالي يلبي جميع المتطلبات الاجتماعية ويمنح الناس شعوراً بالانتماء».

وأضاف: «ينصب تركيزنا على تقديم أعلى معايير الجودة التي من شأنها أن تلبي بشكلٍ خاص جميع احتياجات السكان العصرية، فمصلحة المشترين تأتي دائماً على رأس اهتماماتنا، ولذلك نعمل وفق مسؤوليتنا كمطورين عقاريين من خلال إعطاء الأولوية لتلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم باقتناء منزلٍ يسعدهم، ومشروع تلال الغاف خير دليل على التزامنا هذا».

ويؤكد نجاح المرحلة الثالثة من عمليات بيع حي «إيلان» ثقة المشترين بالسوق العقارية في دبي واستدامتها الاقتصادية بشكلٍ عام، وبمسيرة شركة «ماجد الفطيم» وسجلها الحافل بالنجاحات على مستوى المنطقة.