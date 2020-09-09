ترامب يعلن عن سحب مزيد من القوات من العراق وأفغانستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيُعلن قريباً سحب المزيد من القوات من العراق وأفغانستان.

وقال المسؤول للصحفيين الذين يسافرون مع الرئيس أن يتوقعوا إعلاناً، الأربعاء، بخصوص سحب القوات المنتشرة في العراق. وأضاف المصدر نفسه أن الإعلان المتعلق بالعراق سيصدر في الأيام المُقبلة. وكان الرئيس دونالد ترامب المرشح لولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أعلن سابقاً أنه يريد سحب الجنود المتمركزين في العراق.

وخلال لقاء في أغسطس/آب الماضي، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أشار إلى هذا الإعلان، لكن بدون تحديد موعد. وانسحب الجيش الأمريكي من العراق في نهاية 2011، وترك مهمة صغيرة فقط ملحقة بالسفارة الأمريكية. لكن قوات أمريكية أخرى نشرت في البلاد بعد سنوات، بهدف دعم القوات العراقية في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي شن هجوماً كبيراً صيف عام 2014.

وأعلن البنتاجون أنه يريد أن يخفض عدد العسكريين في أفغانستان إلى أقل من خمسة آلاف جندي، على خلفية محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية. وتنشر الولايات المتحدة حالياً 8600 عسكري في أفغانستان.