الجيش العراقي ينشر فيديو لقصف مواقع "داعش" في كركوك

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ الطيران الحربي ضربات جوية على أماكن وجود "داعش" في كركوك".

وبدأت القوات العراقية، الثلاثاء 9 سبتمبر/ أيلول، عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالى وجنوبي محافظة كركوك.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.