إسرائيل تعلن رسميا موعد توقيع اتفاق السلام مع الإمارات

وذكرت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" على "فيسبوك"، "تم تحديد موعد لتوقيع اتفاق السلام: ستقام مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل في 15 أيلول/سبتمبر في البيت الأبيض".

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع الاتفاق الدبلوماسي التاريخي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، في واشنطن.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، إنه "سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية السلام مع الإمارات".

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).