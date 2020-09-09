سفير إيران لدى العراق يتحدث عن عقد عشرات الاجتماعات مع الحكومة الجديدة

وأوضح مسجدي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "في إطار الدبلوماسية الاقتصادية ورغم المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وما نتج عنه، إلا أن جهودا بذلت لاستئناف نشاط المنافذ الحدودية أمام الحركة التجارية والاقتصادية مع العراق، ففي البداية كان التبادل التجاري يتم يومين في الأسبوع ولكن أصبح حاليا أربعة أيام في الأسبوع".

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وقال السفير إنه منذ استقرار الحكومة العراقية الجديدة "تم عقد العشرات من الاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين في العراق ومنهم وزراء المالية والنفط والزراعة والنقل والتخطيط والإسكان والتجارة والكهرباء".

واعتبر السفير أن "إحدى مهام سفارة إيران في العراق هي متابعة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ولأجل ذلك تم إنشاء لجنة خاصة بهذا الشأن".

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وأشار إلى أن من مهام اللجنة "متابعة الاستثمارات والتجارة واستيفاء حقوق الشركات الإيرانية وكذلك تسهيل الأمور التجارية عند حدود البلدين والقضايا المصرفية".

ولفت السفير إلى أن "ظروف التبادل التجاري بين العراق وإيران في طريقها للعودة إلى ما كانت عليه قبل كورونا"، مشددا على أن "المفاوضات مستمرة مع الجانب العراقي في هذا الشأن".

وأكد على "تنظيم اجتماعات بين مسؤولي البلدين وبشكل مستمر لرفع الموانع التي من شأنها عرقلة التبادلات التجارية بين البلدين هو من الإجراءات المهمة في مجال تنمية أواصر التعاون الاقتصادي".