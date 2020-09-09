الجزائر - سبوتنيك. وذكر مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "إدانة النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، بثماني سنوات سجن نافذ بتهم فساد". وشهدت الجزائر منذ فبراير/ شباط 2019، حراكا شعبيا مناهضا للسلطة استمر لحين تعليقه منتصف مارس/ آذار، بسبب تفشي جائحة كورونا. ونجح في الضغط على السلطة السياسية ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في أبريل/ نيسان 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سجن برلماني جزائري سابق 8 سنوات بعد إدانته في قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.