خفر السواحل الليبي يعيد 76 طالب لجوء من عرض البحر

طرابلس / الخليج 365

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، أن خفر السواحل الليبي أعاد من عرض البحر 76 طالب لجوء.

وقالت بعثة المنظمة في ليبيا، عبر بيان على "تويتر": "الليلة الماضية، أعاد حرس الحدود 76 طالب لجوء إلى ليبيا، بينهم 4 سيدات وطفلان".

وأضافت أن طواقمها كانت موجودة عند نقطة نزول هؤلاء المهاجرين بالساحل الليبي (لم تحدد المكان)؛ لتقديم المساعدة الأولية اللازمة لهم، بما في ذلك الماء والطعام.

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ولم تقدم البعثة أي تفاصيل أخرى عن جنسية المهاجرين، أو وضعهم الصحي.

ولفتت إلى أن حرس الحدود الليبي أعاد نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي من داخل البحر المتوسط إلى شواطئ البلاد منذ بداية 2020.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.