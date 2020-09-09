اصبح النابح ناصح

‬• زاد عدد الإعلاميون الأهلاويون الذين دخلوا على خط نشر المعلومات عن الأهلي، ويتبارى هؤلاء في تقديس فلان، وتهميش علان، وكأنهم أوصياء على الكيان، رغم أنه ملك جمهوره، وليس لمطبلوه، ومهرطقيه.

‬• تباكى كثير من الاهلاويين على رحيل عبدالفتاح عسيري من الأهلي، وقالوا الكثير من المعلومات التي تؤكد أن مسؤولي سفير الوطن تفاوضوا مع اللاعب رغم نفيه لذلك، وان من تواصل معه أشخاص غير مخولين بذلك، بدليل أنهم يتكلمون باسم الامير منصور لكن دون دليل.

‬• قال لي من أثق في صدق معلومته، أن الأمير منصور أعطى للأمير نواف شيك بقيمة بقاء العسيري في الأهلي، لكن لم يذكر لي قيمة الشيك، وهل قيمته هي ماطلبها العسيري؟ لم يوضح ذلك، وهل الأمير نواف فاوض، أو أرسل شخص للعسيري، هذا لم يتضح لي.

‬• أعتبر انتقال العسيري بالصدمة بالنسبة لي، فهو لاعب مميز، واتصفته رابطة دوري المحترفين، وصادق عليها الأستاذ محمد السويلم، فالعسيري انتقاله خسارة، ويلام مسؤولي الأهلي في التفريط فيه، رغم تجديدهم لمن هو أقل منه تأثيرًا في الملعب.

‬• ماذا بقي؟

بقي القول:

يتطلب من مسؤولي الأهلي المحافظة على نجوم الكيان، وعلى المدرب، وعليها أن تعمل على إعادة المدرب صالح المحمدي، وكذلك الاستفادة من المدرب يوسف عنبر، وجمع لاعبي الاهلي المعتزلين واستشاراتهم في امور النادي الفنية بالتعاون مع المدرب خاصة في التعاقدات الجديدة، وانهاء عقود من لم يستفيد منهم الاهلي أو لم يقدموا إضافة سواء محليين أو أجانب، الأهم لا مكان للنابح الناصح.

‬• ترنيمتي:

وينك ياذاك الليل

بالحب هو جابك

مشتاق لك بالحيل

طال بي غيابك

يسري بي ليل

صبحه ماقفابك

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آنا أحبك حيل

شوفيه على بابك

@muh__aljarallah