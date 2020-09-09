وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

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طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالرياض وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب مع الخبرة تحت مسميات وظيفية “مدير تطبيقات تقنية، مدير البنية التحتية”.
وإشترطت الهيئة على المتقدمين لوظيفة مدير تطبيقات تقنية، بأن يكون حاصل على بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه، والمتقدم لوظيفة، مدير البنية التحتية، بأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه، ن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجيد اللغة الإنجليزية.
وللتقديم إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــا.
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