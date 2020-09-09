شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من «الموارد البشرية» بشأن عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، عن فتح تحقيق في فيديو تم تداوله عن عدم التزام المنشآت بضوابط عمل المرأة.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، فإنه يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش، وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام.
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