- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» يوضح الكمية التي يحتاجها الجسم من الماء يومياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” بشرب كميات كافية من الماء يوميًا، للحفاظ على صحة الجسم وحمايته من الجفاف.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن نقص الماء بالجسم لا يعينه على القيام بالوظائف الطبيعية، وقد يؤدي إلى حدوث الجفاف.
وحول الكمية الصحية اليومية التي يحتاجها الجسم يومياً، أكد المركز أنها تختلف بحسب الوزن والعمر، لافتًا إلى أن المعدل الطبيعي للأطفال من 4- 8 سنوات هو 1.2 لتر، والفتيات من 9- 12 سنة هو 1.4 لتر.
وأضاف أن الأولاد من 9- 13 سنة عليهم شرب 1.6 لتر ماء يوميًا، أما البالغون فالمعدل الطبيعي للماء بالنسبة لهم هو 2.4 لتر.
كانت هذه تفاصيل خبر «وقاية» يوضح الكمية التي يحتاجها الجسم من الماء يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.