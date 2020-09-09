شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» يوضح الكمية التي يحتاجها الجسم من الماء يومياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” بشرب كميات كافية من الماء يوميًا، للحفاظ على صحة الجسم وحمايته من الجفاف.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن نقص الماء بالجسم لا يعينه على القيام بالوظائف الطبيعية، وقد يؤدي إلى حدوث الجفاف.

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وحول الكمية الصحية اليومية التي يحتاجها الجسم يومياً، أكد المركز أنها تختلف بحسب الوزن والعمر، لافتًا إلى أن المعدل الطبيعي للأطفال من 4- 8 سنوات هو 1.2 لتر، والفتيات من 9- 12 سنة هو 1.4 لتر.

وأضاف أن الأولاد من 9- 13 سنة عليهم شرب 1.6 لتر ماء يوميًا، أما البالغون فالمعدل الطبيعي للماء بالنسبة لهم هو 2.4 لتر.