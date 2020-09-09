شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها السعر.. 3 أسباب تدفعك لشراء هاتف Pixel 4a من «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

يعتبر هاتف Pixel 4a الذي أطلقته جوجل في الفترة الأخيرة من أفضل الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، حيث يتميز الهاتف بمواصفاته القوية، مع بطارية تدوم طويلًا، وشاشة أصغر حجمًا تُسهل استخدامه بيد واحد؛ مما يجعله الهاتف المناسب للشراء في هذه الفترة.

1- جودة الكاميرا:

يأتي هاتف Pixel 4a بكاميرا خلفية أحادية العدسةبدقة 12.2 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.7، ولكنها تدعم الكثير من الميزات التي تتيح لك الحصول على صور رائعة، مثال:الوضع الرأسي، والتصوير الفلكي، و(الوضع الليلي) night sight، بالإضافة إلى ميزة (top shot)، التي تلتقط العديد من الصور وتوصي بأفضلها.

تتيح لك كاميرا الهاتف التقاط صور ذات تباين عالٍ وتفاصيل حادة ودرجات ألوان رائعة، عند استخدام (الوضع الليلي) night sight في ظروف الإضاءة الخافتة، حيث يعتمد هذا الوضع على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، كما يمكنك استخدام وضع التكبير Zoom حتى 7x، لكنك قد تجد أن الهاتف يأخذ وقتًا أطول عند معالجة الصور قبل عرضها؛ لأن الهاتف لا يحتوي على معالج إضافي للصور مثل الموجود في هاتف Pixel 4 الرائد.

2- عمر البطارية:

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يعتبر هاتف Pixel 4a هو أول هاتف ضمن السلسلة يوفر عمر بطارية يمكن أن يدوم يومًا كاملًا بشحنة واحدة، حيث يأتي الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 3140 ميلّي أمبير/ في الساعة، وهذا يعني أن سعة البطارية أكبر بنحو 5 في المئة من الطراز السابق Pixel 3a، حيث يمكنك استخدام الهاتف طوال اليوم دون الخوف من نفاذ طاقة البطارية، حتى عند الحاجة إلى التقاط الصور ومعالجتها، والتبديل بين التطبيقات.

3- السعر:

هناك الكثير من الهواتف ذات الميزانية المحدودة التي يمكنك الحصول عليها، ولكن مقارنة بهاتف Pixel 4a فإنه يعتبر أفضل قيمة مقابل السعر؛ نظرًا إلى المواصفات الجيدة والميزات الرائعة التي يوفرها الهاتف للذين يبحثون عن هاتف مميز بسعر جيد.

فمقابل 349 دولارًا يمكنك الحصول على هاتف يحتوي على العديد من الميزات، مثل: التصميم المميز، والكاميرا التي تدعم الكثير من الميزات، وتتيح لك تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية عبر الكاميرا الخلفية، بينما تتيح لك الكاميرا الأمامية تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

كما يدعم الهاتف منفذ السماعات التقليدي بقياس 3.5 ملم، ومستشعرًا خلفيًا لبصمة الإصبع سهل الاستخدام، بالإضافة إلى أن هواتف جوجل بكسل تشتهر بسرعة حصولها على تحديثات نظام التشغيل أندرويد.

ويمكنك شراء هاتف Pixel 4a الآن من متجر أمازون السعودية بسعر 2,598 ريالًا مع الشحن المجاني.