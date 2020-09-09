شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان: لدي استراتيجية للخروج من الأزمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث إلى قناة «سي إن بي سي»، أنه لا يريد الاستقالة من منصبه، وقال: «أنا آسف لإحباط أولئك الذين ينشرون الشائعات حول استقالتي يومياً»، مشيراً إلى أن لديه استراتيجية للخروج من هذه الأزمة.
ولفت سلامة إلى أن اللبنانيين لديهم الحق في قول ما يريدونه، ولكن لا يمكن أن يقولوا إن المصرف المركزي يتحمل مسؤولية الوضع، نحن لم نخلق العجز في ميزان الحكومة ولطالما دعونا إلى تقليص العجز ولم نخلق العجز في الميزان الجاري، مشيراً إلى أن هذين العارضين أوصلا لبنان إلى عجز تبلغ قيمته 81 مليار دولار، مشدداً على أنه من واجب المصرف المركزي بحسب القانون أن يفعل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في سوق الائتمان، وأضاف: «نحن وضعنا قوانين ساعدت على الحفاظ على البلد لمدة 27 عاماً في ظل الحروب والاغتيالات والإضرابات».
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