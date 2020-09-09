حاكم مصرف لبنان: لدي استراتيجية للخروج من الأزمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث إلى قناة «سي إن بي سي»، أنه لا يريد الاستقالة من منصبه، وقال: «أنا آسف لإحباط أولئك الذين ينشرون الشائعات حول استقالتي يومياً»، مشيراً إلى أن لديه استراتيجية للخروج من هذه ​الأزمة​.

ولفت سلامة إلى أن اللبنانيين لديهم الحق في قول ما يريدونه، ولكن لا يمكن أن يقولوا إن المصرف المركزي يتحمل مسؤولية الوضع، نحن لم نخلق ​العجز​ في ميزان ​الحكومة​ ولطالما دعونا إلى تقليص العجز ولم نخلق العجز في الميزان الجاري، مشيراً إلى أن هذين العارضين أوصلا لبنان إلى عجز تبلغ قيمته 81 مليار ​دولار​، مشدداً على أنه من واجب المصرف المركزي بحسب القانون أن يفعل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في سوق الائتمان، وأضاف: «نحن وضعنا قوانين ساعدت على الحفاظ على البلد لمدة 27 عاماً في ظل الحروب والاغتيالات والإضرابات».