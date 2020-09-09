اتحاد الكتّاب ينظم ورشة في أصول المقال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري تنظيمه لبرنامج مختبر الإبداع الأدبي من خلال ورشة في أصول كتابة المقال والقصة الخبرية، خلال الفترة من الخامس عشر، وحتى الحادي والعشرين، عبر منصة زوم الإلكترونية.

يقدم الورشة الكاتب الصحفي محمد عبدالمقصود، رئيس القسم الثقافي في جريدة الرؤية.

وقال الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات الدكتور محمد حمدان بن جرش: «تثري الورشة خبرات المشاركين من الكتاب الشباب بمختلف المهارات اللازمة للتعرف والتمكن من كتابة المقال من جهة، ومن كتابة القصة الخبرية من جهة أخرى».

وأضاف: «ستعمل الورشة على توسيع مدارك المشاركين، ودعمهم بالمهارات والإمكانات اللازمة لوضعهم في الطريق الصحيح نحو الإبداع والألق».

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