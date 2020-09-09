شكرا لقرائتكم خبر عن علي الطيب: «الحارث» ظُلم بتصنيفه فيلم رعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

شارك الفنان علي الطيب في بطولة فيلم «الحارث»، حيث كانت الشخصية التي يجسدها هي المحرك الأساسي للأحداث، ويؤكد أن الشخصية التي جسدها واحدة من أصعب الشخصيات وأكثرها اختلافاً، لافتاً إلى أن الحظ قد لا يحالفه في تجسيد دور مشابه له مرة أخرى، ما جعله يقع في حب الشخصية ويرحب بالوجود في هذا العمل، كونه مختلفاً عليه، ونقيضاً لكافة الشخصيات التي جسدها من قبل.

ويوضح علي الطيب، أن حالة الجدل على أي عمل فني بداية نجاح له بكل تأكيد. ومزيد من التفاصيل من خلال الحوار التالي..

كيف تعاملت مع الدور منذ أن عرض عليك؟

- بدأت بجلسات مع عدد من الأطباء النفسيين، ثم بحثت في محيطي عن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً نفسية، أو حتى من يذكرون أن هناك «مساً شيطانياً» أصيبوا به، أو أي أشياء غير طبيعية يعانونها، في الوقت نفسه بحثت في السيناريو عن بناء الشخصية وعلاقتها بالأحداث، وهل الأسطورة التي تبنى عليها الأحداث موجودة بالفعل في واحة سيوة؟، وفكرة عُرس الجن، وحين ذهبنا للتصوير في سيوة جلست مع كبار السن وأخبروني أن هناك أسطورة منتشرة تشبه أسطورة «الحارث» في العمل.

طوال الوقت خلال أحداث الفيلم، هناك تفاصيل تحاول أن تزرع الشك في نفوس المشاهدين، فهل هذا مقصود؟

- الحقيقة أنها كانت وجهة نظر المخرج في بناء الشخصية، أن يزرع بعض الشك لدى المتفرج تجاه الشخصية، وبعدها يشعر المتفرج أن شكّه في غير محلّه، فلم نكن نريد أن يعرف الجمهور تفاصيل الشخصية من البداية حتى تنكشف الأحداث في نهاية العمل، لذلك كانت شخصية الدكتور كمال طوال الوقت مثار جدل، وكونها الشخصية التي تحرك كافة الأحداث، فكان يجب أن يكون هناك شكوك ولكن غير مؤكدة من قبل الجمهور إلى يشاهد العمل.

وهذه الشخصية لم أجسدها من قبل على الإطلاق، وفي الأحداث يظهر الطفل الملعون، أو ابن الشيطان، والذي يتسبب في عذاب الشخصيات طوال أحداث العمل، لذلك كانت شخصية جذابة لألعبها، وبالتأكيد لا أنكر تخوفي من رد فعل الجمهور تجاه الشخصية، خاصة أنني أعرف مسبقاً أن الجمهور لن يتعاطف معها، ورد الفعل الطبيعي هو كرهها، لكن تظل واحدة من الشخصيات المميزة التي جسدتها، قد لا أجسدها مرة أخرى.



ردود الفعل



كيف وجدت ردود الفعل حول الشخصية والدور؟

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- الحمد لله، ردود الأفعال كانت جيدة، لكنها كانت متباينة وهذا أمر طبيعي، وأسعدتني خاصة وأن الدور مختلف، وبعيد عني كل البعد، ولم أقدم دوراً مشابهاً له من قبل، لذلك سعدت بهذا الدور وردود الأفعال حوله، خاصة وأن ملامحي الطيبة ساعدت على خداع الجمهور.

هل ترى أن أفلام ودراما الرعب ستأخذ حقها مستقبلاً ؟

- تصنيف العمل كونه رعباً فيه ظلم له، فالعمل تشويق اجتماعي به رعب، أي أن الرعب ليس أساس العمل، وهذا ما صنع الجدال، حيث يرى البعض أن العمل على مستوى الرعب ضعيف، وهو بالفعل ليس عمل رعب بالمعنى الحرفي، لكن الرعب ضمن تصنيفاته، وأعتقد أننا سنرى كثيراً من أعمال الرعب مستقبلاً، وفيلم «الفيل الأزرق» فتح الباب لهذه النوعية من الأعمال، ونجح بشكل مبهر، وجعل البعض لا يتخوف من إنتاج أعمال تصنف عن أنها رعب.

* ما رأيك في عرض الفيلم على منصة إلكترونية ؟

- أمر جيد بالتأكيد، فهو يجعل نسبة وصولك للمشاهد كبيرة، فالعمل في اليوم الأول له حقق 800 ألف مشاهدة على المنصة، وهو ما يعني نسبة وصول ضخمة للمشاهدين، وفقط خلال 24 ساعة، فكان من الأفضل أن يعرض بهذا الشكل في الوقت الحالي، وهو أمر جيد، والفترة المقبلة ستشهد وجود المنصات بكثرة، لكن السينما لها رونقها بكل تأكيد.

هل تخوفت من عدم تحقيقه ردود أفعال جيدة ؟

- بالعكس كنت أعلم أن سيصل للجمهور بشكل أسهل بكثير، وفكرة تحقيق ردود أفعال جيدة من عدمه هي أمر نسبي، وتعود لجودة العمل، ولكن في ناحية الوصول فكنت أعرف أنه سيصل للجمهور بشكل أكبر بكثير.

البعض يهاجم العمل وآخرون يثنون عليه.. فهل ترى أن هذا مناخ جيد ؟

- بكل تأكيد، فحالة الجدل هذه تعني أن العمل على طريق النجاح، ولكن ما يزعجني أن يقال فيلم «سيئ» دون تبرير عناصر قوة وضعف العمل، فلا يوجد عمل سيئ في المطلق، فهناك ماهو جيد، وما هو سيئ في العمل، ولكن في المطلق سيئ هذا ليس نقداً للعمل، بل ظلم.