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وأضاف شينكر، "آمل أن أتمكن من العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة"، موضحا أن "هذا الأمر سيعطي فرصة للبنان وإسرائيل للبدء بتحقيق تقدم فعلي".
ورفض المسؤول الأمريكي الإدلاء بتعليق حول العقبات التي واجهت الاتفاق لكنه قال إن "جولات مكوكية أمريكية لأكثر من عام بين البلدين من أجل التوصل إلى تفاهم مبدئي كانت للأسف مضيعة للوقت".
وفي العام 2018، وقع لبنان أول عقد للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه بما في ذلك رقعة موضع نزاع مع إسرائيل، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية في عام 2019، أنها وافقت على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحلّ النزاع القائم حول الحدود البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن عن تقدم في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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