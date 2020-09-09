ونشرت الوزارة الإحصائيات الحديثة على حسابها الرسمي على "تويتر"، وأكدت أن هذه الإحصائيات "تعكس دعم القيادة لأبنائها لاستكمال تعليمهم عن بعد".
وأضافت الوزارة أن هذه الإحصائيات كذلك "تظهر حجم المشاركة والتفاعل بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات؛ بتعاون أولياء الأمور؛ لكتابة قصة نجاح جديدة للوطن.. شكرا للجميع".
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن إجمالي الطلاب والطالبات على منصة مدرستي وصل إلى 5.020.088، بينما وصل إجمالي المعلمين والمعلمات المكلفين بنصاب 420.000، وإجمالي قادة المدارس وصل إلى 21.000.
وأشارت إلى أن عدد مشاهدات قناة عين "اليوتيوب" التابعة للوزارة وصل إلى 99 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحصائيات رسمية لنسب الدخول والاستخدام لـ"منصة مدرستي" السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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