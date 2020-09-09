"أنصار الله" تتعهد بمواصلة ضرب أهداف سعودية في حال استمر الحصار

ونقلت قناة "المسيرة" عن العميد يحيى سريع، متحدث القوات المسلحة، قوله "القوات المسلحة تواصل عملياتها باتجاه مطار أبها الدولي وكلما استمر العدوان والحصار استمرت عملياتنا وتوسعت". ​وكان سريع قد أعلن، في وقت سابق، أن "سلاح الجو المسير تمكن من استهداف مواقع عسكرية حساسة داخل مطار أبها الدولي وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله". وتابع "ضرب أهداف حساسة في مطار أبها الدولي بدفعة من طائرات صماد 3 المسيرة وتحقيق إصابات دقيقة بفضل الله". وأضاف "يأتي استهداف مطار أبها الدولي ردا على تصعيد العدوان وجرائمه وحصاره المستمر على بلدنا العزيز". كما ذكر أن "سلاح الجو المسير عاود استهداف مطار أبها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة".

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