التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، شن هجوم جديد بطائرات مُسيرة، على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر حسابه على "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير عاود، فجر اليوم، استهداف مطار ابها الدولي، بعدد من طائرات قاصف (كا2)".

وأضاف أن "الهجوم طال أهدافاً عسكرية وحساسة داخل المطار"، مؤكداً أن "الاصابة كانت دقيقة".

وأشار المتحدث العسكري إلى "أن الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان وجرائمه وحصاره المستمر".

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وكان التحالف العربي، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

ويأتي الهجوم غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذ هجوم بعدد من طائرات "صماد 3" المُسيرة على مطار أبها الدولي، أدى إلى تعطيله لعدة ساعات، حسب الجماعة.