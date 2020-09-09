السعودية: أزمة "كورونا" خلقت فرصا كبيرة لتطوير الصناعة

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وأضاف الخريف، في لقاء تليفزيوني، أن المملكة تسعى أيضا لاستغلال موقعها الاستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى"، موضحا أن "فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة، ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذ أن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى".

وبين أن "أزمة كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية تعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية ولها دور أساسي في التصدير للمنطقة بشكل كامل، حيث أن الجائحة أحدثت ارتباكا في أنظمة التجارة العالمية، خاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال المدة الماضية".

وقال وزير الصناعة السعودي: "حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في بناء قدرات صناعية تغذي المنطقة بأكملها"، مشيرا إلى أن عدداً من المصانع السعودية بعد أزمة كورونا بدأت تفكر بشكل جدي في تحويل جزء كبير من تصنيع منتجاتهم إلى المملكة، مبيناً أن الجائحة أكدت ضرورة وجود الاحتياجات الأساسية وتصنيعها محلياً وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل.