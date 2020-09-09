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عودة 15 طفلا روسيا إلى بلادهم من مناطق تخضع لسيطرة المسلحين فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد 15 طفلاً روسيًا إلى بلادهم، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، على متن طائرة نقلتهم من مناطق يسيطر عليها مسلحون في سوريا حيث هبطت بمطار تشكالوفسكي بالقرب من العاصمة موسكو، وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن هناك مجموعة من الأطباء رافقوا الأطفال أثناء رحلة العودة حيث أن بعضهم مصاب بالشلل وآخر مصاب بجروحٍ ناجمة عن الشظايا.

وكانت قد استئنفت رحلات العودة إلى روسيا بعد توقف في منتصف أغسطس الماضي بسبب فيروس ""، عندما أعادت 26 طفلاً روسيًا إلى منازلهم من دور الأيتام في دمشق.

وأكدت المفوضة الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا أنه سيتم إعادة 122 قاصرًا إلى بلادهم في المستقبل القريب.

 

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