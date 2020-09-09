شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة جدة" تستكمل إجراءات ضبط ممرض أهدى "ملابس داخلية" لزميلته فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت صحة جدة بالسعودية ممرضا أهدى لزميلته فى العمل "ملابس داخلية"، وقالت أنه يتم استكمال اجراءات ضبطه وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية.

وكتبت صحة جدة تغريدة على حسابها الرسمى :إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الإجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، توضح الصحة باستكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية.

وكانت غردت إمارة مكة على لسان وزارة الصحة السعودية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "إحالة ممارس صحي بإحدى المستشفيات الخاصة في جدة للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية في حقه، لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة".

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وكان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الممرضين في جدة بالمملكة العربية السعودية والهدية التي قدمها إلى إحدى زميلاته في المستشفى، وأثار مقطع الفيديو انتقادات بين نشطاء وصفوه بـ"المهين" ومسيئا للمهنة وللعاملين.