شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار في السعودية حار بالكويت والبحرين وغائم في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد حالة الطقس في منطقة الخليج العربي حالة من التباين، حيث يستمر الطقس الحار على بعض البلدان، بينما تشهد بلدان أخرى هطول أمطار طفيفة تساعد على تحسن الجو، وهذه هي التفاصيل:





طقس السعودية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع.



وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء.





طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً بعد الظهر شرقا يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً.





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قالت هيئة الأرصاد الجوية في الكويت، إن البلد ستكوت تتعرض نهار لطقس شديد الحرارة و تكون الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية . وليلا يكون الطقس مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

طقس الكويت





طقس البحرين

أشارت نشرة الوحوال الجوية الصادرة من إدارة الرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إلى أن البلاد تشهد طقسا حارا نهارا رطب ليلا،

وتكون الرياح غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ثم تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهيرة، أما عن الأمواج فيبلغ ارتفاعها من قدم إلى 3 أقدام.