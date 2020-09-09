التحالف يعلن تدمير ثاني طائرة حوثية مفخخة في 24 ساعة

الخليج 365

أعلن التحالف العربي، صباح الأربعاء، تدمير طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين أُطلقت باتجاه السعودية، فيما تحدث الحوثيون عن قصف مطار أبها، جنوب غربي المملكة، بطيران مسير.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في بيان مقتضب، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية (للمملكة)".

وتعد هذه ثاني طائرة حوثية مفخخة يعلن التحالف تدميرها خلال 24 ساعة؛ إذ أعلن الثلاثاء تدمير طائرة حوثية مفخخة أخرى أُطلقت باتجاه السعودية.

وفي الأثناء، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان، استهداف مطار أبها السعودي بدفعة طائرات مسيرة في ثاني قصف خلال 24 ساعة.

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وقال سريع إن "سلاح الجو تمكن من ضرب أهداف حساسة بدفعة من الطائرات المسيرة في مطار أبها وكانت الإصابة دقيقة".

وخلال الفترة القليلة الماضية، صعد الحوثيون من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة، بشكل شبه يومي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.



ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة؛ حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.