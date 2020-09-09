شكرا لقرائتكم خبر عن «الماجد» يوضح حكم سجود التلاوة لمستمع القرآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم سجود التلاوة للقارئ والمستمع لآية السجود.

وأبان “الماجد” في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية، أنه بحسب جمهور أهل العلم فإن سجود التلاوة سنة، وليس بواجب سواء في الصلاة أو خارجها، فمن فعله فقد أحسن وما تركه فلا شيء عليه.

وأكد أن سجدة التلاوة ليست واجبة، موضحاً أن المستمع للقرآن لا يسجد إذا سجد القارئ وهو أمر مستحب.

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