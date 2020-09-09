شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات الأسمنت تسجل تراجعاً بنسبة 10.1% خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت مبيعات شركات الأسمنت بالمملكة تراجعا بنسبة 10.1% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لـ”الوطن” أوضحت بيانات رسمية صادرة عن شركة “اليمامة”، أن المبيعات بلغت في شهر أغسطس الماضي 4.32 ملايين طن، مقابل 4.81 ملايين طن مبيعات مسجلة في يناير 2020.

وارتفع إجمالي مبيعات شركات الأسمنت العاملة بالسعودية إلى 4.81 مليون طن، في يناير الماضي، مقابل 3.7 ملايين طن خلال نفس الشهر من 2019. وارتفع إجمالي إنتاج الشركات من الأسمنت في يناير، إلى 4.88 ملايين طن، مقارنة بنحو 3.64 ملايين طن خلال نفس الشهر من 2019، بنسبة 34%.

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كما ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت بنحو 37.7 %، خلال أغسطس 2020، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، وبلغ إجمالي مبيعات الأسمنت 4.32 ملايين طن، في أغسطس، مقابل 3.14 ملايين طن لشهر أغسطس من العام الماضي.