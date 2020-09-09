شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يرد على جماعات الفتنة: إنشاء وتجديد 4800 مسجد خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر، وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم، أن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد، وأن ما سيتم افتتاحه في يوم واحد ، وهو يوم الجمعة المقبلة 130 مسجدًا، منها 53 مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية، فضلًا عن المساجد التي تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية .

على جانب آخر، أكد وزير الأوقاف على انطلاق أكبر حملة نظافة عملية وتوعوية على مستوى الجمهورية ستنطلق غدًا الأربعاء، في جميع محافظات مصر، بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة وجميع المديريات الإقليمية.

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وأعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء وعناوين 130 مسجدا تفتتحها يوم الجمعة المقبلة، منها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبل.