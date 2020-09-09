شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يؤكد ملاحقة سارقى التيار من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم وضع آليات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لملاحقة سارقى التيار الكهربائى من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 9 مليون 500 مشترك حتى الآن.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم اكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء من بينها من يقوم بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب فى عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة وتبين أن معدل استهلاك هولاء المواطنين الشهرى كان منتظم وبالتفتيش عليهم وجدوا تلاعب بعدادات المشتركين.

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وقال الوزير إنه للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم والقدرات المسروقة.

وأوضح شاكر أن هناك حاليا 9 مليون 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً و تسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.