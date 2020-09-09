أخبار × 24 ساعة..وزير التعليم يكشف مصير طابور الصباح فى العام الدراسى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها مدبولى: نسهل انتقال البضائع بسيناء وتزويد المراكز اللوجستية بالبضائع والسلع، و وزارة الأوقاف تفتتح 130 مسجدًا بالمحافظات الجمعة المقبلة. الحكومة: جار تنفيذ شبكة طرق بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 3.180 مليار جنيه مصر للطيران تعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعيا إلى موسكو اعتبارا من 17 سبتمبر مدبولى: نسهل انتقال البضائع بسيناء وتزويد المراكز اللوجستية بالبضائع والسلع وزير التعليم: هدفنا رفع الضغط عن طلاب ثانوى والنظام الجديد لا يوجد به تظلمات وزارة الأوقاف تفتتح 130 مسجدًا بالمحافظات الجمعة المقبلة السيسي يستعرض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة الصحة: التجارب السريرية على لقاحات كورونا تستهدف المتطوعين فوق سن 18 عاما Advertisements دار الإفتاء تجيز للمرأة وضع "المانكير" وإزالته عند الوضوء.. فيديو وزيرة الصحة تتوجه للسودان على رأس وفد طبى و 24 طن أدوية ومستلزمات إغاثية التعليم: للطالب حق اختيار مجموعة التقوية بالمدارس و10% للأيتام وأبناء الشهداء وزير التعليم: لن يحصل طالب على 410 درجة فى الثانوية الجديدة مرة أخرى وزير التربية والتعليم يكشف مصير "طابور الصباح" فى العام الدراسى الجديد وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين للثانوية العامة 23 سبتمبر أولى جلسات محاكمة السيدة المعتدية على ضابط بمحكمة مصر الجديدة "الأرصاد" تتوقع طقس مائل للحرارة بالقاهرة غدا وأمطار رعدية بجنوب سيناء

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