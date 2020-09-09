شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يترأس وفد بلاده فى واشنطن 15 سبتمبر للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة وام الإماراتية أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتى. ويتوجه على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل.

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