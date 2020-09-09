شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع المنيل القديم لتطوير العشوائيات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح محافظة القاهرة عدد من مشاريع تطوير العشوائيات الفترة القادمة لاستكمال خطة القضاء على المناطق العشوائية، والتى كانت تغطى أكثر من 50% من مساحة العاصمة، حيث من المقرر أن تعلن المحافظة نهاية العام الجارى الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.

ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مشروع المنيل القديم بمنطقة بحي مصر القديمة، المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة:

1. مساحته 5 أفدنة والأرض ملكًا لهيئة الأوقاف المصرية.

2. يضم المشروع عمارات سكنية اقتصادية وعمارات استثمارية.

3. تضم العمارات السكنية 10 عمارات بإجمالي 433 وحدة سكنية و2 جراج.

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4. المحلات مقسمة بحسب الأدوار: من 1_8 يشمل 43 محلًا، ومن 9_10 يشمل 14 محلًا، بإجمالي 57 محلًا.

5. يضم المشروع مباني استثمارية تنقسم إلى قطعتين؛ الأولى مساحتها 25 مترًا، تشمل جراج و2 دور بدروم، ودور أرضي محلات، و6 أدوار إداري و73 وحدة، أما القطعة الثانية تشمل 2 دور بدروم وجراج ومحلات بالدور الأرضي، و4 أدوار إداري و48 وحدة بإجمالي 120 وحدة إدارية.

6. به مبنى خدمات للمحافظة على مساحة 185 مترا.

7. تم تخصيص 80 مترا كخدمات شرطية وغرف كهرباء.