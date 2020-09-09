شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة السياحة يتفقد الاجراءات الاحترازية بأسوان والمواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خطة أعمال وزارة السياحة والآثار لاستئناف السياحة الثقافية والاستعداد لاستقبال الزائرين، تجرى ايمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الاثرية والمتاحف والمشرف على صندوق انقاذ اثار النوبة، زيارة ميدانية لعدد من المواقع الاثرية والمتاحف بمحافظة اسوان، ورافقها خلال الزيارة عبد المنعم سعيد مدير عام اثار اسوان والنوبة

وتضمنت الزيارة تفقد معبد كلابشة وجبل السلسلة ومعبد كومبو ومتحف التمساح.

وأشارت زيدان إلى انه تم متابعة كافة خدمات الزائرين داخل المواقع الاثرية والتي نفذتها الوزارة لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف لتحسين تجربة الزائرين، من خلال اللوحات الإرشادية ومسار الزيارة ومراكز الزوار ودورات المياه والمظلات وسلات القمامة المصممة لإعادة التدوير وكتيبات ومطويات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، بالاضافة الى تحديد مسارات وخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة.

كما شملت الزيارة ايضا المسلة الناقصة والقباب الفاطمية ومعبد ايزيس ومتحف النوبة وجزيرة سهيل ومعبد فيله ومقابر النبلاء وجزيرة الفنتين، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لتشمل المعابد الصخرية عمدا ووادي السبوع ومعبدي أبو سمبل.

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