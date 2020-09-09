شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يؤكد متابعة الرئيس لبرامج التعليم وتوافقها مع سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن هناك متابعة كبيرة للغاية من القيادة السياسية للبرامج التى يتم اختيارها فى نظام الدراسة بالجامعات الأهلية، وقال: "الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع برامج التعليم اللى بنختارها للجامعات الأهلية، وبيسأل قدر الاستفادة اللى هتعود من تطبيق تلك البرامج على الطالب الذى سيدرس فى تلك الجامعة، وهو مهتم للغاية بأنظمة التعليم فى مصر".

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، الذى يذاع على قناة CBC: "نسعى أن تكون مصر قبلة للباحثين عن تعليم عالى بجودة عالية، ونعمل على تسويق جامعاتنا المصرية في الخارج، وأن من 50% إلى 75% من الطلاب الأجانب الذى يدرسون في مصر ستقل أعدادهم بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية في الجامعات الأجنبية في مصر".

وقال الوزير: "مصر حصلت على درحات متقدمة في التصنيف الدولي فى البحث العلمى، ونسعى لزيادة الاهتمام بالبحث العلمي وزيادة المراكز البحثية وإحداث نقلة نوعية في الأبحاث العلمية في مصر، ونستهدف زيادة تصنيف مصر الدولى فى البحث العلمي، خاصة بعد إصدار قانون خاص بهذا الشأن".

وأضاف الوزير:"نجحنا في فترة الغلق الخاصة بكورونا، إننا نخرج امتحانات الجامعات إلى بر الأمان، واتعلمنا حاجات كتير، وهنبدأ العام الدراسي الجديد بنظام الهجين، وهيتم تحديد أيام للدراسة داخل الجامعة والدراسة أون لاين من خلال الإنترنت، وبنستعد بشكل كبير لتطوير البنية التحتية المعلوماتية".