شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث ببجى ورونالدو يفكر فى الاعتزال بموجز التريندات من تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجز أخبار التريندات، لأهم وآخر الأخبار اللى تصدرت مؤشرات البحث ومواقع السوشيال ميديا. التريند الأول كان من نصيب مؤتمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الذى شرح فيه خطة الدولة للعام الدراسى الجديد.

وأعلن وزير التعليم عدة قرارات أهمها تدريس مادة "القيم واحترام الآخر" للصف الثالث الابتدائى، ونظام الحضور والانصراف ومدة اليوم الدراسى وأنظمة الامتحانات، وعودة نظام تحسين المجموع فى الثانوية العامة.

التريند الثانى كان عن اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، واللى انطلقت اليوم فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

اللجان الانتخابية فى محافظات "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح"، استقبلت المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة اللى بيتنافس فيها 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى، وسط انتشار أمنى مكثف واستعدادات قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية.

التريند الثالث معنا اليوم والذى شغل السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية وهو عن فيضانات السودان. وتوجهت طائرات عسكرية تحمل المساعدات المصرية للخرطوم وجوبا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بالسودان وجنوب السودان.

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والتريند الرابع والذى تصدر مواقع البحث والسوشيال ميديا وكان بطله النجم وليد سليمان لاعب النادى الأهلى. وليد سليمان كان أشار برقم 8 بعد إحراز هدف التقدم للأهلى أمام حرس الحدود، الأمر اللى أثار حيرة الجماهير الحمراء.

وأكد المقربون من داخل الأهلى أن سبب الإشارة هو الاحتفال بعيد ميلاد محمد بركات نجم الأهلى السابق، وكان متفقا عليها قبل المباراة.

التريند الخامس كان لعشاق الألعاب الإلكترونية وطرح التحديث الجديد لـPUBG Mobile على مستوى العالم بداية من اليوم، والذى يضم تغييرا شاملا فى اللعبة الشهيرة.

ويوفر تحديث ببجى الجديد الجيل الثانى من خريطة Erangel، فضلا عن الأسلحة الجديدة وCheer Park ومزيدا من التحسينات، بالإضافة لنظام "عدوى عيد الهالوين".

التريند الأخير كان من نصيب الثنائى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز.

صحيفة إسبانية تواصلت مع صحفى من البرتغال أكد أن رونالدو طلب بالفعل الزواج من جورجينا. وأكد الصحفى أن رونالدو يفكر بالفعل فى ترك كرة القدم، واشترى قطعة أرض مقابل 8 ملايين يورو، لبناء المنزل الخاص به هو وجورجينا بعد اعتزال كرة القدم.