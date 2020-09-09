شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يأمر بالتحقيق في أسباب ارتفاع منسوب المياه بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق حول أسباب ارتفاع منسوب المياه بالطرقات، التي أحدثتها الأمطار بالعاصمة وولايات عدة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية : " على إثر الأضرار التي أحدثها تهاطل الأمطار الثلاثاء بالعاصمة و بعض المدن الأخرى أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق فوري حول أسباب ارتفاع منسوب المياه بشكل غير طبيعي في بعض الطرق و الأنفاق"

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