شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يأمر بالتحقيق في أسباب ارتفاع منسوب المياه بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق حول أسباب ارتفاع منسوب المياه بالطرقات، التي أحدثتها الأمطار بالعاصمة وولايات عدة.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية : " على إثر الأضرار التي أحدثها تهاطل الأمطار الثلاثاء بالعاصمة و بعض المدن الأخرى أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق فوري حول أسباب ارتفاع منسوب المياه بشكل غير طبيعي في بعض الطرق و الأنفاق"
وتسببت أمطار رعدية في الجزائر، بمصرع طفل وإغراق عدة أحياء وشل حركة المرور في معظم المدن الدولة وكان في مقدمتها العاصمة.
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