عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكروسوفت تكشف عن جهاز الكمبيوتر المحمول Surface خفيف الوزن

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الخليج 365

بعد أن حددت شركة ”أبل“ حدثها الكبير للأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن تعقد مايكروسوفت حدثًا مماثلا خلال الشهر المقبل، وقد يكون لديها جهاز كمبيوتر محمول من طراز Surface متوسط التكلفة.



وفقًا لـموقع ”Windows Central ”التقنى، تعمل الشركة على كمبيوتر محمول خفيف الوزن يتميز بشاشة مقاس 12.5 بوصة، ومعالج Intel Core i5 من الجيل العاشر، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت في الطراز الأساسي.

وقد يتراوح سعر الجهاز بين 500 دولار و 600 دولار، ويعد هذا الجهاز أرخص بكثير من جهاز Surface Laptop 3 الأساسي، والذي جاءت تكلفته بقيمة 999 دولارًا.

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ويشير التقرير، إلى أن مايكروسوفت قد تعلن عن جهاز الكمبيوتر المحمول الأرخص إلى جانب عدد من منتجات وملحقات Surface الأخرى في أكتوبر.

وقد كشفت اليوم رسمياً، مايكروسوفت عن سعر جهاز الألعاب الجديد ”Xbox Series S“ بعد سلسلة من التسريبات سبقت الإعلان الرسمى.

ولم تعلن الشركة عن تفاصيل خلال إعلانها عن سعر الجهاز، واكتفت بالقول إن الجهاز سيأتي قريباً وسيكون بحجم أصغر من الجهاز الأساسى Series X.

وكشفت مايكروسوفت، أن سعر الجهاز الجديد Xbox Series S سيكون 299 دولارًا أمريكياً.