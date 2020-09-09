الولايات المتحدة تعلن خفضا إضافيا لقواتها في العراق اليوم الأربعاء

ونقلت رويترز عن المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.

© REUTERS / ARI JALAL

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد، يوم الأربعاء الماضي، على أهمية الوجود الأمريكي عبر التحالف الدولي في العراق.

وقال في مؤتمر صحفي ببغداد، إن "التحالف الدولي ما زال يعمل حتى اليوم وقرار تفكيكه لم يُتّخذ"، مؤكدا على أهمية التحالف في "محاربة وملاحقة عناصر تنظيم داعش".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن "ما تتم مناقشته هو طرق تدخل التحالف الدولي انطلاقا من الأراضي العراقية بهدف تعزيز التنسيق واحترام السيادة العراقية بشكل أفضل"، مشيرا إلى أن "التواجد الأمريكي في العراق في إطار التحالف الدولي مهم جدا، وهو أمر واقع، وخلال الأيام المقبلة سأتطرق للموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".