شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يواصل أعمال الوقاية من الفيضان في الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت غرف الطوارئ بولاية العاصمة السودانية، الخرطوم، أعمال تعزيز التروس الواقية من الفيضان بجزيرة توتي ومنطقة ود عجيب بالإضافة إلى أعمال الشفط. Advertisements وتنتشر فرق المراقبة على طول الشواطئ لمراقبة منسوب النيل ورفع البلاغات لفرق التدخل السريع، وفق وكالة الأنباء السودانية. وأكدت محلية الخرطوم انها تعمل إلي جانب وزارة البنى التحتية وهيئة الصرف الصحي في أعمال شفط المياه المتراكمة خلف التروس لتخفيف المخاطر

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