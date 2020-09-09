شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت موريتانيا 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7164 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 160 حالة وفاة.

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