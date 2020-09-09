محمد الحبسي: «دبي للثقافة» تتطلع إلى إنشاء مكتبة بشرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدير إدارة الآداب بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الكاتب محمد الحبسي، أن «المكتبة البشرية» تشكل فرصة لالتقاء الخبرات البشرية ووضعها في إطار إنساني؛ يسهم في تحويلها إلى حالة إيجابية من شأنها التأثير بشكل أعمق في جميع فئات المجتمع وإثراء عقولهم وإتاحة الفرصة أمامهم لاستخلاص العبر والقيم التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى أن المكتبات انبثقت تحت مظلة محبي الأدب والعلم والعقول النيرة.

ونوه الحبسي إلى أن المكتبات تزدهر في كل عصر وتتطور؛ حيث أصبحنا نرى في عصرنا المكتبات الإلكترونية التي تضم كتباً على شكل PDF، ومكتبات تضم كتباً رقمية أُدخلت فيها الوسائط التكنولوجية، إلى أن رأينا في عام 2000 استحداث «المكتبة البشرية» التي خرجت بفكرتها الدنمارك، ولاقت نجاحاً، لتطبقها من بعدها أكثر من 70 دولة حول العالم.

واختتم الحبسي بالقول: «كل إنسان يحمل في داخله كتاباً، وهناك الكثير من الأشخاص الذين طمحوا لأن يكتبوا كتباً، لكن لم يستطيعوا ذلك؛ أتاحت المكتبة البشرية لهؤلاء فرصة ثمينةً لنقل أفكارهم ومعارفهم إلى الآخرين، فهذه المكتبة نقلت تجارب وخبرات ومعارف لم يسطرها القلم. من هنا، نتطلع في «دبي للثقافة» إلى إنشاء مثل هذه المكتبة البشرية؛ لتوفير منصة تمنح الأفراد فرصة مشاركة أحلامهم وتطلعاتهم مع أصحاب الخبرات في محاور مختلفة، وإثراء عقولهم واستخلاص العبر والقيم منها والمضي قدماً في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. نحن الآن في طور حصر الشخصيات التي لديها الاستعداد والشغف للتحدث عن مواقف شعرية أو أدبية وتجاربهم الشخصية وقصصهم الواقعية، ممن يمكن أن يغذوا المكتبة البشرية من الجانب الأدبي في المرحلة الأولى. وبعد الانتهاء من مرحلة الحصر، سنعمل على إتمام المشروع وإطلاق مكتبة بشرية بعيداً عن القالب النمطي للمكتبة.