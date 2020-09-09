التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، على حد تعبيره.

وكان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية قد أعلن، أمس الثلاثاء، مقتل العديد من جماعة "أنصار الله"، في عملية وقصف لقواته بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، إن "الجيش الوطني نصب كميناً محكماً للحوثيين في مديرية ماهلية جنوبي مأرب".

وأكد "مقتل أكثر من 25 عنصراً من الحوثيين وإصابة آخرين في الكمين"، مشيرا إلى "إعطاب مدفعية الجيش آليتين للحوثيين كانتا تحملان أسلحة وذخائر".

في السياق نفسه، "استهدف طيران التحالف، بغارة جوية، عربة بي إم بي وثلاث آليات للحوثيين في جبهة ماهلية، أسفرت عن مقتل من كانوا على متنها"، حسب الجيش اليمني.